Правительство рекомендовало британцам не посещать Иран после появления информации о сбитии самолета МАУ ракетой

Руководитель МИД Британии подчеркнул необходимость проведения полного и прозрачного расследования авиакатастрофы.

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб не советует гражданам Соединенного Королевства посещать Иран, принимая во внимание информацию о том, что самолет МАУ неподалёку от Тегерана был сбит иранской ракетой.

Об этом говорится в его заявлении, размещенном на сайте британского правительства.

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«Учитывая совокупность информации о том, что самолет рейса PS752 МАУ был сбит иранской ракетой «земля-воздух» и усиленное напряжение, мы советуем гражданам Великобритании не посещать Иран», - заявил Рааб, добавив, что также не рекомендуется осуществлять полеты в Иран и обратно.

Рааб подчеркнул необходимость проведения полного и прозрачного расследования авиакатастрофы.

«Нам нужно срочно провести полное и прозрачное расследование, чтобы установить, что стало причиной крушения», - подчеркнул он.

Кроме того, министр выразил соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе.

Как сообщал УНИАН, 8 января в Иране разбился самолет МАУ, 167 пассажиров и 9 членов экипажа погибли.

Самолет, выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, вылетел из аэропорта в 6.10 по местному времени и исчез с радаров спустя несколько минут после взлёта.

На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также 82 гражданина Ирана, 63 гражданина Канады, 10 граждан Швеции, 4 гражданина Афганистана, 3 гражданина Германии и 3 гражданина Великобритании.

Причины трагедии устанавливает иранская сторона с привлечением, в случае согласования, правоохранительных подразделений и компетентных органов других стран. В Иране также находится группа украинских экспертов.