Судью Барышевского райсуда, которая остановила лицензию SkyUp, уволили

В мае 2019 года судья Барышевского райсуда Киевской области Елена Литвиненко по фейковому иску вынесла решение о приостановке действия лицензии украинской авиакомпании SkyUp Airlines.

Высший совет правосудия уволил судью Барышевского райсуда Киевской области Елену Литвиненко, которая весной прошлого года остановила действие лицензии авиакомпании SkyUp Airlines по иску гражданки, которая ни разу не пользовалась услугами этой авиакомпании.

Об этом сообщает пресс-служба Высшего совета правосудия.

"Высший совет правосудия решил уволить Литвиненко Елену Леонидовну с должности судьи Барышевского районного суда Киевской области на основании пункта 3 части шестой статьи 126 Конституции Украины", - говорится в решении.

Также разъясняется, что судья Литвиненко при решении вопроса о наличии/отсутствии оснований для принятия мер обеспечения иска осуществила вмешательство в деятельность ООО "Авиакомпания Скайап", что запрещено законом. В частности, согласно части десятой статьи 150 Гражданского процессуального кодекса Украины, не допускается принятие мер обеспечения иска, которые по содержанию тождественны удовлетворению заявленных исковых требований, если при этом спор не разрешается по существу.

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Кроме того, Литвиненко приняла к производству исковое заявление и рассмотрела заявление об обеспечении иска с нарушением правил территориальной юрисдикции.

Также судья не учла специфику правоотношений, возникших между истцом и ответчиком, и, как следствие, оставила без внимания положения специального законодательства в этой области, а именно Воздушного кодекса Украины.

Как сообщал УНИАН, 24 мая 2019 года судья Барышевского райсуда Киевской области Литвиненко вынесла решение о приостановке действия лицензии украинской авиакомпании SkyUp Airlines.

В документе отмечается, что данное решение было принято в связи с иском жительницы Барышевки Оксаны Пасенко со ссылкой на системное невыполнение обязательств перед клиентами, задержки рейсов и отсутствие контроля над выполнением норм авиабезопасности.

Позже выяснилось, что Пасенко вообще не обращалась с таким иском в суд.