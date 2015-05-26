Турчинов: Украина не будет поставлять России комплектующие к оружию

Такое заявление сделал секретарь СНБО Александр Турчинов. При этом он отметил, что несмотря на все сложности, с которыми сталкивается государство, идет работа над восстановлением оборонно-промышленного комплекса.

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"Сегодня те предприятия, которые многие годы подряд простаивали без заказов, работают в несколько смен. Украина восстанавливает свои позиции и на международных рынках вооружений, и все делает для того, чтобы, несмотря на противодействие России, обеспечить надежным современным и качественным оружием наши Вооруженные силы", - сказал он.

Кроме этого он опровергает слова президента России Владимира Путина о потере позиций украинских предприятий оборонно-промышленного комплекса из-за отказа от сотрудничества с РФ. По его словам, военно-политическое руководство России и ее спецслужбы системно работали на уничтожение военного потенциала Украины.

"Наши предприятия ОПК доводили до банкротства, уничтожались Вооруженные силы и оборонный потенциал страны. Агрессия Российской Федерации должна была стать финальным аккордом в их планах на пути уничтожения независимости нашей страны", - подчеркнул Александр Турчинов.

Он также отметил, что на этом фоне заявления Путина о том, что украинский ОПК потеряет свои позиции из-за прекращения взаимодействия с Россией "удивляют своим кощунством и неадекватностью".

Как сообщал УНИАН, 25 мая Владимир Путин высказал мнение, что отказ России от кооперации с украинскими предприятиями ОПК поставил их на грань банкротства.