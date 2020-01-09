Авиакатастрофа МАУ в Иране: у Зеленского обнародовали результаты ночного совещания

Указано, что сейчас отрабатывается несколько версий причин падения самолета.

Президент Владимир Зеленский заслушал отчет оперативного штаба по вопросам авиакатастрофы самолета авиакомпании «Международные авиалинии Украины» в Иране.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента.

Отмечено, что сейчас отрабатывается несколько версий причин падения самолета. В то же время, на совещании оперативного штаба призвали не манипулировать информацией, пока специалисты не изучат обстоятельства трагедии.

Также проводится работа с родственниками украинцев, погибших в Иране. Им оказывают психологическую помощь. Кроме того, сейчас у родных погибших собирают образцы ДНК для идентификации тел жертв катастрофы.

Читайте такжеЗеленский объявил 9 января днем траура в Украине в связи с авиакатастрофой самолета МАУ (видео)

Напомним, после катастрофы в Иране украинского авиалайнера Boeing 737-800, выполнявший рейс PS752 Тегеран – Киев Зеленский объявил 9 января днем траура в Украине.

Как сообщал УНИАН, 8 января в Иране разбился самолет МАУ, 167 пассажиров и 9 членов экипажа погибли. Самолет, выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, вылетел из аэропорта Тегерана в 06.10 по местному времени и исчез с радаров через несколько минут после вылета.

На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также 82 гражданина Ирана, 63 гражданина Канады, 10 граждан Швеции, четверо граждан Афганистана, трое граждан Германии и трое граждан Великобритании.

МИД Украины сначала сообщил, что к падению самолета привели технические проблемы с двигателем, а версия теракта пока не рассматривается. Потом там изменили информацию и заявили, что версии сейчас все еще устанавливаются. Самолет упал почти сразу после взлета из аэропорта имени Имама Хомейни.

Офис генпрокурора уже начал расследование катастрофы - дело рассматривается по ч. 3 статьи 276 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее гибель людей).

На время установления обстоятельств авикатастрофы все украинские авиакомпании временно прекращают полеты в воздушном пространстве Ирана.