Глава СК РФ заявил о возбуждении 45 уголовных дел по событиям в Украине

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ведомства.

«В управлении по расследованию преступлений, связанных с применением запрещенных средств и методов ведения войны, Главного следственного управления Следственного комитета расследуется 45 уголовных дел о событиях на юго-востоке Украины. Из них 28 соединены в одном производстве с уголовным делом, возбужденным в связи с совершением представителями силовых структур Украины на территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик тяжких и особо тяжких преступлений против мира и безопасности человечества», - сказал он.

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Бастрыкин заявил о подготовке к изданию «Белой книги» об этой «братоубийственной войне», пояснив, что «она выпускается с целью заострить внимание международного сообщества и ключевых международных правозащитных структур на вопиющих фактах насилия в отношении гражданского населения».

Говоря о приоритете норм международного и национального права, он отметил, что «постоянно нарушаются основополагающие принципы Устава Организации Объединенных Наций, размашисто применяются двойные стандарты».

«Для несогласных с такой политикой стран применяется внушительный набор мер: от принуждения до прямого военного вторжения. В связи с этим возникает вопрос – необходим ли нам безусловный приоритет международных правовых норм над национальными? Именно поэтому отказ от приоритета международного права и его автоматической имплементации в национальное законодательство становится вопросом обеспечения нашего суверенитета, причем не только правового, но и экономического, политического и, если хотите, мировоззренческого, но в целом – государственного», - подчеркнул Бастрыкин.

Ранее УНИАН сообщал, что правоохранительные органы Украины открыли уголовное производство по факту возможной причастности к терактам должностных лиц Главного разведывательного управления Генерального штаба Вооруженных сил России.