Москве грозят новые санкции в случае нарушения Минских соглашений - НАТО

В случае нарушения Минских соглашений, Москва столкнется с новыми санкциями, считает заместитель генерального секретаря НАТО Александр Вершбоу.

Об этом сообщает ZN.ua со ссылкой на агентство Reuters.

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Чиновник НАТО заявил, что до сих пор неизвестно, готова ли Россия принять меры для выполнения минского соглашения. "До сих пор не ясно, несмотря на слова России, будут ли они подкреплены реальными делами РФ в поддержку осуществления Минских соглашений", - отмечает Вершбоу.

"Россия пытается делать вид, что не является стороной конфликта, и что Украина должна иметь дело непосредственно с сепаратистами", - добавил он.

Как сообщал УНИАН ранее, Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что Альянс в условиях существующих угроз должен адаптироваться к новой среде безопасности.