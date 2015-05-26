В деле об узурпации власти Януковичем уже допросили четырех судей КС
В уголовном производстве относительно узурпации бывшим президентом Виктором Януковичем власти уже допрошены четверо судей Конституционного суда Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил начальник Главного управления по надзору за уголовными производствами МВД, СБУ и фискальной службы Генеральной прокуратуры Украины Юрий Севрук.
“СБУ начато уголовное производство по факту вынесения неправосудного решения судьями КС, которые способствовали узурпации власти (Януковичем - УНИАН). В настоящее время допрашиваются эти судьи. Насколько я помню, на вчерашний день 4 судей были допрошены (их фамилии я вам не скажу), и следствие продолжается “, сказал Севрук.
По его словам, подозрение кому-либо из судей Конституционного суда следователями Службы безопасности пока не выдвигалось.
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Севрук также добавил, что аналогичное уголовное производство расследуется Главным следственным управлением ГПУ.
Как сообщал УНИАН, 9 апреля в СБУ проинформировали об открытии уголовного производства против Януковича и судей Конституционного суда за узурпацию власти путем нелегитимного внесения изменений в Конституцию в 2010 году. Производство открыто по части 2 статьи 364 (злоупотребление служебным положением) Уголовного кодекса Украины.
Позже в СБУ добавили, что в производстве фигурируют также экс-народные депутаты, которые вносили представление в КС.
Справка УНИАН. 8 декабря 2004 года Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в Конституцию Украины" №2222-IV", который предусматривал переход от президентско-парламентской к парламентско-президентской форме правления.
Осенью 2010 года Конституционный суд признал этот закон нелегитимным, и вернул в действие Конституцию 1996 года.
Таким образом, форма правления в Украине превратилась из парламентско-президентской в президентско-парламентскую.
22 февраля 2014 года Верховная Рада своим постановлением возобновила действие Конституции 2004 года.