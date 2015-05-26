В деле об узурпации власти Януковичем уже допросили четырех судей КС

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил начальник Главного управления по надзору за уголовными производствами МВД, СБУ и фискальной службы Генеральной прокуратуры Украины Юрий Севрук.

“СБУ начато уголовное производство по факту вынесения неправосудного решения судьями КС, которые способствовали узурпации власти (Януковичем - УНИАН). В настоящее время допрашиваются эти судьи. Насколько я помню, на вчерашний день 4 судей были допрошены (их фамилии я вам не скажу), и следствие продолжается “, сказал Севрук.

По его словам, подозрение кому-либо из судей Конституционного суда следователями Службы безопасности пока не выдвигалось.

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Севрук также добавил, что аналогичное уголовное производство расследуется Главным следственным управлением ГПУ.

Как сообщал УНИАН, 9 апреля в СБУ проинформировали об открытии уголовного производства против Януковича и судей Конституционного суда за узурпацию власти путем нелегитимного внесения изменений в Конституцию в 2010 году. Производство открыто по части 2 статьи 364 (злоупотребление служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Позже в СБУ добавили, что в производстве фигурируют также экс-народные депутаты, которые вносили представление в КС.

Справка УНИАН. 8 декабря 2004 года Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в Конституцию Украины" №2222-IV", который предусматривал переход от президентско-парламентской к парламентско-президентской форме правления.

Осенью 2010 года Конституционный суд признал этот закон нелегитимным, и вернул в действие Конституцию 1996 года.

Таким образом, форма правления в Украине превратилась из парламентско-президентской в президентско-парламентскую.

22 февраля 2014 года Верховная Рада своим постановлением возобновила действие Конституции 2004 года.