ГПУ обвинила в госизмене более 270 судей аннексированного Крыма

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Генпрокуратуре.

В частности, как отметили в ГПУ, следователями Управления по вопросам представительства интересов гражданина или государства в суде, противодействия преступности и коррупции на временно оккупированной территории полуострова Крым Генпрокуратуры Украины расследуется уголовное производство в отношении совершения судьями судов Автономной Республики Крым преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК Украины (государственная измена).

«В частности, установлено, что эти судьи вопреки требованиям законодательства Украины, нарушая присягу судьи, после аннексии Российской Федерацией полуострова Крым марта 2014 года начали осуществлять «правосудие» в так называемых судах Республики Крым и противоправно принимать судебные решения. В ноябре-декабре 2014 года они, в соответствии с указами президента страны-агрессора «О назначении судей федеральных судов», перешли на службу в указанные незаконно созданные суды», - говорится в сообщении.

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«Цинизм действий этих «служителей Фемиды» заключается в том, что на протяжении почти всего 2014 года, принимая судебные решения «именем Российской Федерации», они свидетельствовали легитимность этих же решений гербовой печатью Украины», - сообщили в Генпрокуратуре, отметив, что до сих пор эти судьи в Украине не уволены со своих должностей и, как следствие, пользовались неприкосновенностью и могли свободно передвигаться по стране.

В то же время в пресс-службе сообщили, что сегодня, на основании собранных неоспоримых доказательств вины, заместитель генпрокурора - главный военный прокурор Анатолий Матиос подписал сообщение о подозрении о государственной измене для объявления 276 судьям автономии.

«Также перед Верховным судом Украины и Верховной Радой Украины инициируется вопрос о лишении неприкосновенности этих судей, то есть предоставление согласия на их задержание и избрание меры пресечения в виде содержания под стражей», - отметили в пресс-службе.