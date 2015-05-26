Экс-премьера России могут обвинить в сепаратизме за слова о возврате Крыма в состав Украины

Об этом пишут «Известия».

«Депутат… просит провести проверку заявлений бывшего премьер-министра страны Михаила Касьянова некоторым иностранным СМИ — экс-премьер высказался за необходимость возврата Крыма в состав Украины. По мнению парламентария, слова Касьянова подпадают под действие ч. 2 ст. 280.1 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности РФ», которая грозит 5 годами лишения свободы», - сообщили в издании.

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Отмечается, что в середине мая Федоров уже отправил обращение в Следком РФ, в котором просил следственные органы провести проверку действий Касьянова во время его пребывания в США, где оппозиционер передал представителям американского конгресса список из восьми неугодных ему российских журналистов и политиков, в отношении которых предложил ввести санкции.

«В УК РФ есть конкретная статья, регламентирующая ответственность за сепаратистские высказывания. По его визиту в Вашингтон и консультированию врага мы уже направили обращение в органы, теперь направим дополнительное обращение с просьбой рассмотреть новые детали его деятельности. Слова о необходимости вернуть Крым — это уголовщина в чистом виде», -считает Федоров.

Справка УНИАН. С 27 февраля 2014 года вооруженные люди без различительных знаков блокировали и захватывали военные, пограничные и государственные объекты в Крыму.

16 марта нелегитимная власть АРК провела незаконный референдум и заявила, что почти 100% принявших в нем участие, проголосовали за присоединение Крыма к РФ.

18 марта в Кремле Путин и представители нелегитимной власти Крыма подписали договор между РФ и Республикой Крым о принятии в Россию Республики Крым и образовании в составе РФ новых субъектов.

Практически все страны мира не признали территориального разделения Украины, осудив действия Кремля.