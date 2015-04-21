Российская оппозиция создала для США "список Немцова" из восьми пропагандистов

Об этом Касьянов рассказал изданию РБК.

"В четверг я буду в Вашингтоне, мы будем обсуждать с Конгрессом США "список Немцова", - людей, которые, на наш взгляд, являются пропагандистами и через средства массовой информации разжигали ненависть в обществе. В частности, они разжигали ненависть к Борису Немцову, де-факто травили его и подстрекали к расправе над ним", - сказал Касьянов.

В число лиц, против которых предлагается ввести санкции, попали журналисты Владимир Соловьев, Дмитрий Киселев, Аркадий Мамонтов, Андрей Караулов и Константин Семин, гендиректоры телеканалов Владимир Кулистиков и Олег Добродеев, а также депутат Госдумы Алексей Пушков, который также является тележурналистом.

Читайте такжеПродлен срок следствия по делу об убийстве НемцоваЭти восемь человек непосредственно связанные с травлей Немцова, подчеркнул Касьянов. По его словам, позже будет готов более широкий список журналистов, которые занимаются "пропагандой насилия и нетерпимости" в стране.

Против них предлагается ввести "закон Магнитского", то есть запретить им въезд в США и заморозить их активы в стране.

Сопредседатель РПР-ПАРНАС Борис Немцов был убит в ночь на 28 февраля на Большом Москворецком мосту. Киллер выстрелил в него несколько раз и скрылся с места преступления на автомобили ZAZ Сhance серого цвета. От полученных ранений Немцов скончался на месте. Потерпевшими в деле об убийстве политика были признаны четверо его детей.