Виктора Чумака уволили с должности главного военного прокурора
15:21, 04 января 2020Политика
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Вместо этого Чумак стал заместителем генпрокурора.
Виктор Чумак назначен замгенпрокурора / Фото УНИАН
Генеральный прокурор Руслан Рябошапка уволил Виктора Чумака с должности главного военного прокурора. Вместо этого Чумак назначен заместителем генпрокурора.
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Об этом говорится на сайте Офиса генпрокурора. Отметим, что Чумак был назначен на эту должность 2 января.
Напомним, что Виктор Чумак был народным депутатом 7-го и 8-го созывов. С 2012 года находился на должности главы Комитета по вопросам противодействия коррупции, а с 2014 года – в должности заместителя председателя этого комитета.
Назначение Чумака / Фото: скриншот
Как сообщал УНИАН, Офис генерального прокурора Украины начал работу 2 января 2020 года.
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