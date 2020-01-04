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Виктора Чумака уволили с должности главного военного прокурора

15:21, 04 января 2020
Политика
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Виктор Чумак назначен замгенпрокурора / Фото УНИАН

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка уволил Виктора Чумака с должности главного военного прокурора. Вместо этого Чумак назначен заместителем генпрокурора.

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Об этом говорится на сайте Офиса генпрокурора. Отметим, что Чумак был назначен на эту должность 2 января. 

Напомним, что Виктор Чумак был народным депутатом 7-го и 8-го созывов. С 2012 года находился на должности главы Комитета по вопросам противодействия коррупции, а с 2014 года – в должности заместителя председателя этого комитета.

Назначение Чумака / Фото: скриншот

Как сообщал УНИАН, Офис генерального прокурора Украины начал работу 2 января 2020 года.

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Теги: #генпрокурор#Рябошапка