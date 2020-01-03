В КИУ назвали самые популярные страны для "политического туризма" нардепов

Всего в Раде создано 47 групп межпарламентских связей с различными странами.

В Комитете избирателей проанализировали состав групп межпарламентских связей с зарубежными государствами в Верховной Раде девятого созыва.

Как сообщается на странице КИУ в Facebook, всего в нынешнем парламенте действует 47 различных групп. Каждая - для отдельной страны.

"Самыми популярными направлениями для межпарламентских связей являются США, Канада и Великобритания. Так, в группу межпарламентских связей с США входят 176 народных депутатов, Канады – 144, Великобритании – 135. Также популярными направлениями являются Польша, Германия, Италия, Швейцария, Израиль, Франция, Литва", - говорится в сообщении.

В КИУ добавляют, что есть в перечне групп и экзотические варианты. Одним из лидеров по количеству депутатов является межпарламентская группа по связям с Объединенными Арабскими Эмиратами, в состав которой входит 118 народных депутатов. Также популярным направлением является Япония, которая насчитывает 117 депутатов. В группе связей с Кубой и Сингапуром числятся по 48 парламентариев, Республикой Кореей - 41, Саудовской Аравией - 21, Монако - 17.

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"Институт депутатских групп по межпарламентским связям часто используется народными депутатами как разновидность политического туризма. Ведь благодаря принадлежности к определенной группе народный депутат имеет возможность посетить ту или иную страну. Поэтому не удивительно, что в списке самых популярных направлений является не только сталые парламентские демократии, но и довольно экзотические страны, к примеру - Монако, ОАЭ, Япония, Куба или Сингапур", - пояснил председатель комитета Алексей Кошель.

По его словам, практическая ценность от таких визитов часто сомнительна. Например, Саудовская Аравия является монархией во главе с королем и парламент там не имеет серьезных полномочий. Похожая ситуация с Монако и ОАЭ.

Как сообщал УНИАН, в парламенте зарегистрирован законопроект о внесении изменений в Регламент ВР относительно усовершенствования законодательной процедуры, которым предлагается закрепить в Регламенте проведения голосований за законопроекты по четвергам.