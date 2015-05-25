Блок Порошенко ударился в популизм перед местными выборами - эксперт

Об этом сказал политолог Виктор Небоженко, комментируя законопроект №2937.

«За последний год Украина пережила немало экономических потрясений: это и увеличение тарифов, и рост цен на продукты, как следствие - инфляции. Совершенно логично, что государству необходимо поддержать самые незащищённые слои населения и создать условия для социальных выплат», - отметил он.

«Но есть одно большое «но». Дело в том, что Украина сейчас находится в международном плане в ситуации преддефолта, и мы не можем позволить себе одновременно объявить, что из-за финансовых трудностей не в состоянии вернуть долги иностранным кредиторам и одновременно повышать выплаты населению. Запад нам не поверит: либо у вас нет денег, либо вы занимаетесь популизмом», - сказал эксперт.

По мнению Небоженко, внесение в парламент законопроекта, которым предлагается провести индексацию доходов граждан, сделано с одной единственной целью.

«Авторы законопроекта чётко знают, что инициатива не получит большинства голосов, но на руках всегда будет тема для рассказа о том, как мы хотели улучить жизнь народа, но нам не позволили оппоненты», - подчеркнул он.

«В итоге получаем чистый популизм, который ничем не отличается от аналогичных предложений «Радикальной партии Ляшко» или ещё более откровенного популизма «Оппозиционного блока», - добавил политолог.

«Но если эти двое изначально выбрали жёсткую критику по отношению к власти и голый популизм, то нынешнюю риторику БПП я могу объяснить исключительно заигрыванием с основным электоратом, который должен ответить благодарностью – проголосовать на местных выборах за этот блок», - сказал он.

Кроме того, комментируя принятый недавно парламентом закон, который позволяет правительству временно не платить внешние долги частным кредиторам, Виктор Небоженко сказал: «Так мы показываем и Западу, и нашим гражданам, настолько тяжела экономическая ситуация в стране, и то, что мы не можем разбрасываться деньгами. Только Янукович умудрился за 3 года одолжить 40 млрд долларов», - сказал он.

«Однако в политическом плане мы видим, что как только в нашей стране возникают серьезные проблемы, БПП дистанцируется, будто бы во всём виновато только правительство», - отметил эксперт.

Поэтому, по его словам, политической силе президента нужно решить: либо все ключевые силы коалиции переживают временные трудности вместе, либо же идут раздельно.