Освобожденный из плена украинец пообещал боевикам вернуться на родную землю

Бывший узник отметил, что пять лет провел в подвале боевиков, после чего попал в колонию.

Украинец Виктор Савин, которого в рамках обмена освободили из плена боевиков ОРДО, при передаче Украине выступил с речью перед боевиками и пообещал вернуться на родную землю.

Видео с речью Савина опубликовало Радио Свобода в Twitter.

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Бывший узник отметил, что пять лет провел в подвале боевиков, после чего попал в колонию, которую он назвал "санаторием" по сравнению с тем, где его раньше содержали.

«Вы понимаете, что такое пять лет в подвале? В колонии - нормально, но пытают не в колонии и допрашивают тоже не в колонии», - сказал он.

Савин также пообещал вернуться в родной город, подчеркнув, что Украина вернет себе свою землю.

«Но мы надолго не прощаемся. Это наша земля, это мой родной город, я родился и вырос в нем. Я представлял Донецк от города Макеевка, я много сделал для города, и за это я сидел в своем же городе, в своей же колонии, которой много помогал», - подчеркнул он.

Савин также поблагодарил президента Украины Владимира Зеленского за освобождение из плена.

«Владимир Путин напал на мою страну, топчет мою землю ... меня пытали представители РФ, а охраняли бойцы ВДВ России, я знаю, кто есть кто», - добавил освобожден украинец.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 29 декабря, на КПВВ "Майорское" в Донецкой области проводился обмен удерживаемыми лицами между украинской стороной и представителями ОРДЛО.