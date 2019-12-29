Как проходит обмен пленными на Донбассе: фоторепортаж
15:49, 29 декабря 2019Политика
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По предварительным данным, Киеву отдадут 81 человека, боевикам ОРДЛО – 139.
На КПВВ «Майорское» под Горловкой подходит к концу процесс обмена удерживаемыми лицами между Киевом и представителями «Л/ДНР».
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По предварительным данным, Киеву отдадут 81 человека, боевикам ОРДЛО – 139. Фоторепортаж с процедуры обмена опубликовало Reuters.
Обмен между украинской стороной и «ЛНР» уже завершился. В рамках обмена боевики выдали Киеву 25 человек, а получили 63. Началась процедура обмена между Украиной и «ДНР».
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Новость в сюжете: Обмен пленными на Донбассе