Как проходит обмен пленными на Донбассе: фоторепортаж

По предварительным данным, Киеву отдадут 81 человека, боевикам ОРДЛО – 139.

На КПВВ «Майорское» под Горловкой подходит к концу процесс обмена удерживаемыми лицами между Киевом и представителями «Л/ДНР».

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По предварительным данным, Киеву отдадут 81 человека, боевикам ОРДЛО – 139. Фоторепортаж с процедуры обмена опубликовало Reuters.

Обмен между украинской стороной и «ЛНР» уже завершился. В рамках обмена боевики выдали Киеву 25 человек, а получили 63. Началась процедура обмена между Украиной и «ДНР».