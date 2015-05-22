Порошенко: Украина не будет спрашивать разрешения соседей при выборе пути развития страны

Президент Петр Порошенко обещает учитывать только мнение народа Украины и не обращать внимания на позицию стран-соседей при выборе пути развития страны.

Об сообщает Европейская правда.

Он сравнил украинскую позицией с тем, как вели себя во время подготовки к Рижскому саммиту Беларусь и Армения. Как известно, они долгое время не соглашались присоединиться к совместному заявлению саммита из-за фразы об аннексии Крыма, которая раздражает РФ.

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"Это – показательный пример. В российской сфере влияния каждая страна должна следовать принципам, которые навязываются из одного центра. Европейский союз – это принципиально другая вселенная, здесь каждый может иметь свое мнение и свою позицию", - пояснил он.

"У каждой страны должна быть возможность выбрать свой путь развития. Сейчас Украина платит слишком большую цену за свое право выбирать свой собственный путь.

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И этот путь будет зависеть от народа Украины, мы не будем спрашивать разрешения у кого-либо за рубежом", - подчеркнул Порошенко.

Ранее УНИАН сообщал, что президент Петр Порошенко заявил об отсутствии политических препятствий для введения безвизового режима, остались только технические вопросы.