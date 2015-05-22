Российский политолог: Путину страшно признаться, что солдаты РФ воюют на Донбассе

Президент России Владимир Путин нарушил Конституцию РФ, отправив российских военных воевать на восток Украины.

Об этом УНИАН заявил директор Центра исследований постиндустриального общества (Россия) Владислав Иноземцев.

«Россия в лице ее президента и руководства военного ведомства на днях, по сути, открестилась от двух своих солдат, взятых в плен во время военной вылазки на территорию соседнего государства. Президенту, видимо, страшно признаться перед всем миром в том, что он санкционирует действия, прямо противоречащие Уставу ООН и Конституции России, гарантом которой он является. Смелость приходит к нашим руководителям намного позже», - сказал Иноземцев.

«Потребовался год, чтобы признать наличие российских солдат в Крыму весной 2014 года. Понадобятся, видимо, еще долгие годы, чтобы вскрылась вся правда о начале «народного восстания» на Донбассе, о сбитом «Боинге», о захвате Дебальцево после заключения Минских соглашений и много о чем еще», - добавил он.

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При этом Иноземцев отметил, что есть и другие примеры того, как «руководство страны боялось сказать правду в самых разных ситуациях, прячась за «обстоятельства» или за собственных подчиненных».

«А примеров становится все больше. Вспомним хотя бы некоторые. Сколько потребовалось времени, чтобы сказать правду о том, что случилось с подводной лодкой «Курск»? Ровно столько, чтобы утонула не только лодка, но и ее экипаж. Куда исчез глава государства на несколько дней во время событий в Беслане? Почему фактическая торговая блокада Молдовы и Грузии была объяснена не невозможностью торговли с врагом (как это сделали бы в США, где есть специальный Акт 1917 года на этот счет), а фиктивными соображениями качества местной продукции?», - отметил он.

По его мнению, российские власти находили и находят массу причин и оснований, чтобы оказаться занятыми «важными делами» в самый неподходящий момент или трусливо переложить ответственность за свои поступки и решения на бюрократию, судебную систему или внешние непреодолимые факторы.

«Однако оставление в беде тех, кто был ими послан на опасное и далекое от исполнения военного долга задание, не может не указывать на крайне опасный тренд, который начинает доминировать в российской власти - на тотальное отрицание ответственности перед страной, ее гражданами и миром в целом», - считает Иноземцев.

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Как сообщал УНИАН, 16 мая силы АТО задержали в Луганской области двух российских военнослужащих - Александра Александрова и Евгения Ерофеева. Сейчас они находятся в военном госпитале в Киеве.

18 мая председатель СБУ Валентин Наливайченко заявил, что задержанные под городом Счастье Луганской области двое российских военнослужащих будут привлечены к уголовной ответственности за участие в террористической организации.

При этом 19 мая в СБУ заявляли, что украинская сторона не получала со стороны России никаких запросов относительно судьбы двух задержанных российских военнослужащих. По состоянию на 21 мая российский консул их так и не посещал.