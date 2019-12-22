Благодаря дипломатам Украину поддерживает цивилизованный мир - Зеленский

Президент Владимир Зеленский поздравил работников дипломатической службы с профессиональным праздником.

Президент Владимир Зеленский подчеркивает, что благодаря дипломатам Украину поддерживает цивилизованный мир.

Об этом глава государства сказал в поздравлении по случаю Дня работников дипломатической службы Украины, обнародованном на его сайте.

Обращаясь к дипломатам, Зеленский подчеркнул, что у Украины есть все основания гордиться ими.

«Вы смело защищаете правду и справедливость, отстаивая суверенитет и территориальную целостность Украины, наш необратимый европейский и евроатлантический курс.

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Украинскую дипломатию уважает все международное сообщество. Ваша сила в активной позиции и патриотизме. Именно благодаря вам Украину поддерживает цивилизованный мир. Наша общая задача - эту поддержку сохранить и преумножить», - отметил президент.

Он добавил, что власть ставит амбициозные цели сделать Украину более сильной и влиятельной.

«Наше государство должно продолжить уверенно двигаться в ЕС и НАТО, мир должен знать настоящую украинскую историю и узнавать украинскую культуру; украинцы должны получить лучшие возможности свободно путешествовать по миру и чувствовать действенную защиту государства, когда находятся за границей.

Справиться с этими задачами поможет ваш профессионализм, целеустремленность и преданность общему делу», - сказал Зеленский.

Он добавил, что на дипломатов возлагается большая ответственность за судьбу страны и пожелал им вдохновения и успехов.