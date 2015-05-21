Децентрализация должна происходить, несмотря на войну на Донбассе и оккупацию Крыма - польский эксперт

Оккупация Крыма и конфликт на части территории Донецкой и Луганской областей не должны задерживать реформу местного самоуправления в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в Варшаве во время встречи с группой украинских журналистов заявил депутат польского сейма, экс-заместитель министра экономики Республики Польша во времена польской реформы самоуправления, бывший министр внешнеэкономических связей Польши, экс-мэр Варшавы Марцин Свенцицкий, отвечая на вопрос о необходимости реформировании системы местного самоуправления в Украине во время вооруженного конфликта и оккупации Крыма.

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"На мой взгляд, есть смысл это делать. Есть проблемные территории, которые заняты сепаратистами в Луганской и Донецкой областях. Это специальная проблема. Было бы очень плохо, если бы проблема Крыма и этих частей Луганской и Донецкой областей тормозила и задерживала всю Украину. Необходимо, чтобы люди могли влиять на то, что в них происходит. Это нонсенс, по-моему, чтобы всю Украину сделать заложником конфликта и сепаратистов в двух областях и не проводить реформ для финансовой самостоятельности по всей Украине. На мой взгляд, это экономический, политический, социальный нонсенс. Почему должно быть такое наказание для всех из-за террористов?", - сказал Свенцицкий.

По его мнению, вопросы самоуправления на Донбассе также должны решаться, однако в рамках политических договоренностей, в том числе Минских соглашений. Эксперт выразил убеждение, что отсутствие реформирования в Украине может усилить психологический кризис в государстве.

"Это Минские соглашения, другие планы, что делать с территориями, занятыми сепаратистами. Но чтобы остальная Украина была заложником этого конфликта – в этом нет смысла. Наоборот, если ничего не делать, то ощущение, что ничего нельзя сделать, будет распространяться по всей стране. Это только усугубит психологический кризис. Нужно быстро сделать шаг и дать возможностью людям решать их проблемы", - подчеркнул Свенцицкий.