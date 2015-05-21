Рада дала добро на "письма счастья" и штрафные баллы за нарушения ПДД

Как передает корреспондент УНИАН, «за» данное решение проголосовали 247 из 346 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

ВР также решила, что ко второму чтению в законопроекте должны быть учтены ряд положений проекта закона по этому же вопросу под регистрационным №2562-1, внесенный рядом народных депутатов.

Законопроектом, предложенным правительством, предусматривается введение системы автоматической фотосъемки и/или видеофиксации административных правонарушений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.

Предлагается дополнить Кодекс Украины об административных правонарушениях статьей 14-2, в соответствии с которой вводится автоматическая фото - и видеофиксация ряда нарушений правил дорожного движения.

Предлагается законодательно закрепить норму, в соответствии с которой ответственность за правонарушения в сфере обеспечения дорожного движения, зафиксированные в автоматическом режиме, будет нести юридическое или физическое лицо, за которым зарегистрировано транспортное средство.

Фиксация будет признаваться безусловным доказательством вины владельца (физического или юридического лица) или лица, которое ввезло транспортное средство на территорию Украины, если они не докажут, что транспортное средство или его номерной знак выбыл из их владения вследствие противоправных действий других лиц.

Кроме того, проектом закона предлагается ввести новый вид административного взыскания (штрафные баллы), установление размера штрафа или количества штрафных баллов, предоставление полномочий по рассмотрению дел об административных правонарушениях уполномоченным работникам подразделений патрульной службы милиции и работникам соответствующих подразделений МВД, которые обеспечивают безопасность дорожного движения и имеют специальные звания.

В частности, законопроектом предусматривается за превышение скорости движения более чем на двадцать километров в час, нарушение требований дорожных знаков и разметки проезжей части дорог, правил перевозки грузов, буксировки транспортных средств, остановки, стоянки, проезда пешеходных переходов, непредоставление преимущества в движении пешеходам на нерегулируемых пешеходных переходах, а так же нарушение установленного для транспортных средств запрета двигаться по тротуарам или пешеходным дорожкам, наложение штрафа в размере пятнадцати необлагаемых минимумов доходов граждан или 50 штрафных баллов (в действующем законодательстве за эти нарушения предусмотрено от пятнадцати до двадцати необлагаемых минимумов доходов граждан - УНИАН).

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Также законом предлагается установить за нарушение правил проезда перекрестков, остановок транспортных средств общего пользования, проезд на запретительный сигнал светофора или жест регулировщика, нарушение правил обгона и встречного разъезда, безопасной дистанции или интервала, расположение транспортных средств на проезжей части, нарушение правил движения по автомагистралям, пользование внешними осветительными приборами или предупредительными сигналами при начале движения или изменении его направления, использование этих приборов и их переоборудование с нарушением требований соответствующих стандартов, пользование во время движения транспортного средства средствами связи, не оборудованными техническими устройствами, позволяющими вести переговоры без помощи рук (за исключением водителей оперативных транспортных средств во время выполнения ими неотложного служебного задания), а также нарушение правил учебной езды, наложение штрафа в размере двадцати пяти необлагаемых минимумов доходов граждан или 50 штрафных баллов (в действующем Кодексе - штраф от двадцати пяти до тридцати необлагаемых минимумов доходов граждан).

Также законопроектом предусмотрены новые подходы к уплате штрафов. В частности, в случае уплаты физическим или юридическим лицом пятидесяти процентов размера штрафа в течение трех дней со дня вручения постановления о наложении административного взыскания за правонарушения в сфере безопасности дорожного движения, зафиксированные в автоматическом режиме, такое постановление считается выполненным.

В случае неуплаты штрафа физическим или юридическим лицом в течение тридцати дней со дня вручения постановления о наложении административного взыскания за правонарушения в сфере безопасности дорожного движения, зафиксированные в автоматическом режиме, взимается пеня в двойном размере штрафа.

В случае неуплаты штрафа и пени в течение тридцати дней со дня возникновения оснований для ее взыскания соответствующее постановление о наложении административного взыскания за правонарушение в сфере безопасности дорожного движения, зафиксированное в автоматическом режиме, подлежит принудительному выполнению.

Принудительное выполнение постановления о наложении административного взыскания в виде штрафа за правонарушения в сфере безопасности дорожного движения, зафиксированные в автоматическом режиме, не освобождает от уплаты пени.

В случае обжалования постановления о наложении административного взыскания в виде штрафа за правонарушение в сфере безопасности дорожного движения, зафиксированное в автоматическом режиме, исчисление сроков, определенных частью первой данной статьи, приостанавливается до рассмотрения жалобы.

В действующем Кодексе определено, что «штраф должен быть уплачен нарушителем не позже чем через пятнадцать дней со дня вручения ему постановления о наложении штрафа, а в случае обжалования или внесения на него представления прокурора такого постановления - не позже чем через пятнадцать дней со дня сообщения об оставлении жалобы или представления без удовлетворения».

Законопроектом предлагается изменить во всем законодательстве определение «работник милиции» на «полицейский».