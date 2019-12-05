Рада компенсировала расходы на жилье 122 нардепам, Стефанчук деньги вернул

Первый заместитель главы ВРУ, который арендует помещение у тещи, вернул компенсацию за 2 месяца.

Верховная Рада обнародовала список из 122 народных депутатов, которым выплатили компенсации для аренды жилья или гостиничного номера за период от 29 августа до 30 ноября.

Об этом сообщает ТСН.

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Суммы разнятся и в основном составляют от 19-20 тыс. гривень до 40 тыс. гривень за все эти три месяца. Самые большие компенсации получили двое нардепов от "Слуги народа" – Елена Лис (59,8 тыс. гривень) и Валерий Божик (59 тыс. гривень).

Первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук получил 20 тыс. 150 гривень. Вместе с тем в конце всего списка есть примечание, что Стефанчук в ноябре вернул парламентау39 тыс. 650 гривень, полученных в качестве компенсации стоимости аренды жилья за сентябрь-октябрь.

Как сообщал УНИАН, движение ЧЕСНО опубликовало данные, что с начала работы Верховной Рады 9-го созыва 120 народных депутатов получили компенсацию за жилье в размере около 3,29 миллиона гривень.

Среди тех, кто получил компенсацию, был и первый заместитель председателя ВРУ Руслан Стефанчук. По данным журналистов, он арендует помещение у Татьяны Ситарук - своей тещи.