"Несправедливо": министр инфраструктуры выразил недовольство своей зарплатой

По словам Криклия, этот вопрос уже поднимают в правительстве.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что недоволен размером собственной заработной платы в правительстве.

Об этом он сказал в интервью "Украинскому радио".

Он пояснил, что вопрос зарплаты в Кабмине поднимается и он справедливый.

"Если человек получает заработную плату в размере пять тысяч гривен и имеет кучу вызовов и соблазнов, то довольно трудно не пойти навстречу этим соблазнам. Это вопрос банальной гигиены", - считает министр.

"Относительно коллег по Кабмину, то все имеют разное финансовое состояние. У меня лучшая ситуация, я считаю себя состоятельным человеком. Но есть люди, которые действительно работали в различных общественных организациях, международных компаниях, и у них нет такой “подушки”, которая бы позволила им пять лет спокойно существовать. И если не знаешь, где эти деньги брать, постоянно проедаешь свое состояние, это нервирует, ты отвлекаешься и не можешь отдаться работе", - добавил он.

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Глава Мининфраструктуры рассказал, что в среднем получает около 40 тысяч гривен.

"Я за то, чтобы заместителям давать большую заработную плату, коллегам, директорам департаментов, чтобы обезопасить их от любых плохих мыслей", - сказал он.

"Когда приходят руководители крупных предприятий, таких как Укрзализныця, Укрпочта, наши порты, у них зарплата в 10-20-30 раз больше, чем моя. Но уровень ответственности с моей стороны точно не меньше. Я считаю, что это несправедливо и этот вопрос надо поднимать не только в правительстве, но и среди депутатов", - говорит министр.

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Как сообщал УНИАН, ранее на зарплату жаловались министр экономики Тимофей Милованов и глава Минюста Денис Малюська. При этом они пояснили, что в отставку не собираются.