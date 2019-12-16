Министр экономики Милованов опроверг информацию о своей отставке

По его словам, работа ему нравится, и он будет и дальше проводить реформы.

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов опроверг информацию о том, что он якобы написал заявление об отставке в связи с низкой зарплатой, о чем он заявил в видеообращении на своей странице в соцсети Facebook.

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«Об отставке. Тут говорят, что я написал об отставке. Это ложь. Мне работа нравится. Я буду и дальше делать реформы. О зарплатах. Зарплаты должны быть у всех высокие по всей стране, и пенсии также. Я сделаю все для того, чтобы это произошло. Я верю, что это у нас выйдет», - сказал он.

Стоит отметить, что сегодня исключенная из фракции "Слуга народа" депутат Анна Скороход в Telegram со ссылкой на источники заявила, что министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов и министр юстиции Украины Денис Малюська официально подали прошение об отставке премьер-министру Украины Алексею Гончаруку. Причиной якобы стало недостаточное материальное обеспечение.

Как сообщал УНИАН, 29 августа Верховная Рада назначила Гончарука премьер-министром и утвердила новый состав правительства, в которое вошли как Милованов, так и Малюська.