Поклонская заработала в 2014 году почти 2 млн рублей

Сведения о доходах сотрудников крымской прокуратуры были опубликованы на официальном сайте ведомства.

В соответствии с документом, Поклонская владеет квартирой площадью 116,6 квадратных метра. Свое имущество прокурор Крыма делит только со своей несовершеннолетней дочерью. Автомобилей и земельных участков в собственности Поклонской нет.

Заместители Поклонской заработали в прошлом году больше своего руководителя. Так первый зампрокурора Андрей Фомин задекларировал доход в размере 2,42 млн рублей. Кроме того, он владеет земельным участком площадью 2,5 тыс. квадратных метров, а также пользуется двумя квартирами.

Читайте такжеПоклонская попросила четыре года колонии для участника Майдана

Заместитель прокурора Сергей Черневич задекларировал доход в размере 2,65 млн руб. В перечне имущества у него значатся земельный участок площадью 615 квадратных метров, квартира (110 квадратных метров) и нежилое помещение (порядка 28 квадратных метров). Еще один заместитель прокурора Крыма Сергей Булгаков заработал в 2014 году почти 1,7 млн руб. У него в пользовании также есть квартира и земельный участок.