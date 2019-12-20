Реформа ГПУ: завершающий этап аттестации успешно прошли 610 прокуроров

Аттестация работников региональных и местных прокуратур начнется в 2020 году.

Третий, завершающий этап аттестации прокуроров Генеральной прокуратуры Украины успешно прошли 610 человек.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью и СМИ Генпрокуратуры, по результатам написания практического задания и собеседования по решению кадровых комиссий 610 прокуроров успешно прошли третий этап аттестации, 154 - неуспешно, 5 - не явились.

К этому этапу было допущено 769 прокуроров ГПУ, которые удачно прошли два предыдущих этапа аттестации.

Как сказал генпрокурор Руслан Рябошапка, «собеседование и проверка на добропорядочность, пожалуй, самый важный этап аттестации, поскольку обществу нужны честные и профессиональные прокуроры, которые живут по средствам и работают по закону для защиты прав людей и бизнеса. Считаю, что с помощью экспертов, делегированных международными организациями, кадровые комиссии сделали колоссальную работу и выбрали достойных прокуроров. Однако мы будем дальше внимательно отслеживать все сигналы о добропорядочности этих прокуроров и при необходимости принимать законные решения. Нулевая толерантность к коррупции в Офисе генерального прокурора».

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В ГПУ напомнили, что 1083 прокурора до 15 октября подали заявления о намерении пройти аттестацию и из них успешно прошли три этапа 610 прокуроров, то есть 56%.

Реформа прокуратуры началась с аттестации прокуроров Генпрокуратуры и включает в себя не только проверку прокуроров, но и создание Офиса генерального прокурора с оптимальной структурой, набор новых прокуроров, постоянное обучение в тренинговом центре и т.п. Аттестация работников региональных и местных прокуратур начнется в 2020 году.

Как сообщал УНИАН, 25 сентября вступил в силу закон о реформе органов прокуратуры, которым предусмотрено, что прокуроры могут быть переведены в новые органы прокуратуры, которые будут созданы, только в случае успешного прохождения ими аттестации.

После аттестации ожидаемое количество работников ГПУ, то есть прокуроров и государственных служащих, уменьшится с 2,4 тыс. до 1,5 тыс. человек.