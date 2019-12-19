"Нацкорпус" разблокировал Крещатик

Представители “Нацкорпусу” и Ассоциации фермеров прекратили перекрытие Крещатика и возвращаются под Верховную Раду.

В Киеве представители “Национального корпуса” и Ассоциации фермеров прекратили перекрытия проезжей части Крещатика и организованными колоннами возвращаются под Верховную Раду.

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Как передает корреспондент УНИАН, на Крещатике акция протеста против открытия рынка земли сельскохозяйственного назначения длилась более 2,5 часов.

В завершение митинга организаторы протеста пообщались с журналистами, заявив, что требуют от президента отозвать из ВР соответствующий законопроект и анонсируют на завтра масштабную акцию протеста под стенами парламента. Акция начнется в 9.30, ее организаторы обещают перекрыть улицу Михаила Грушевского и “заблокировать весь центр Киева”.

Сейчас часть протестующих движется в направлении Верховной Рады.