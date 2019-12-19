"Нацкорпус" перекрыл Крещатик (фоторепортаж)

По состоянию на 15:00 ситуация спокойная.

В четверг, 19 декабря, в Киеве представители "Нацкорпуса" перекрыли центральную улицу Киева - Крещатик, протестуя против законопроекта о рынке земли.

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Протестующие держат в руках плакаты с надписями "Нет - продаже земли иностранцам!", "Народ против продажи земли", "Сначала аудит, потом рынок".

Издание ВВС отмечает, что на месте находятся полицейские, которые следят за порядком, но не пытаются разблокировать улицу.

Протестующие говорят, что если полиция попытается разгонять митинг, то будут ложиться на асфальт. По состоянию на 15:00 ситуация спокойная.