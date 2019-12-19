Переговоры Минской группы до конца года будут проходить в режиме видеосвязи – Резников

Следующее заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе в Минске состоится в середине января 2020 года.

Переговоры участников Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе до конца 2019 года будут проходить в режиме видеосвязи.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам ТКГ Алексей Резников.

Читайте такжеУ Кучмы рассказали об итогах последнего в этом году заседания ТКГ в Минске«Есть разные попытки не дать Украине быть успешной, но переговоры продолжаются, они находятся в рабочем режиме. Есть детали и нюансы, над которыми работают группы и специалисты, поэтому я сегодня остаюсь в оптимистическом состоянии, надеясь, что мы решим все вопросы», – отметил он.

Следующее заседание ТКГ в Минске, по словам Резникова, состоится в середине января 2020 года.

При этом Резников отметил, что вчера в Минске было согласовано продолжать переговоры до конца года – представители сторон будут контактировать с помощью видеосвязи.

«Мы продолжаем переговоры, будут предприняты все необходимые действия, чтобы получить положительный результат. Было договорено о том, что еще не завершена работа ТКГ в 2019 году. Она будет продолжена за счет других средств связи», – добавил он.

Как сообщал УНИАН, 18 декабря в Минске состоялась последняя в этом году встреча участников ТКГ.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что на переговорах не удалось договориться о согласовании обновленных списков обмена удерживаемыми лицами. Также в Минске решили не согласовывать новое перемирие на Донбассе, а поддерживать объявленный в июле режим тишины.

Вместе с тем спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ в Украине и в ТКГ Мартин Сайдик сообщил, что участники группы начали определять дополнительные участки на линии разграничения для разведения сил и средств.