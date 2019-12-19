Путин оправдал Сталина: "не запятнал" себя контактами с Гитлером

При этом он обвинил Европу в цинизме за инициативу отмечать День борьбы с тоталитаризмом.

Президент России Владимир Путин заявил, что у СССР не было выбора, кроме как подписать пакт Молота-Риббентопа, а Сталин «не запятнал» себя контактами с Гитлером.

Читайте такжеПутин заявил, что Россия разбирается с "исконно русскими территориями" в УкраинеОб этом он сказал во время пресс-конференции 19 декабря, отвечая на вопрос об инициативе Европарламента отмечать День борьбы с тоталитаризмом, передает ТСН.

«Тоталитаризм – ничего хорошего, он достоин порицания. Решение Европарламента считаю некорректным. Можно как угодно поддавать анафеме сталинизм и тоталитаризм, но приравнивать СССР к Германии – верх цинизма», – заявил Путин.

Также он заявил, что Советский союз последним из всех стран подписал с гитлеровской Германией пакт о ненападении, все остальные подписали такие соглашения ранее.

По его мнению, у руководства страны в этой ситуации не было другого выбора. При этом Путин настаивает, что Сталин единственный не запятнал себя прямыми контактами с Гитлером, тогда как лидеры Франции и Великобритании встречались с фюрером.

Комментируя секретные протоколы к пакту и раздел Польши, Путин упрекнул саму Польшу, которая принимала участие в разделе Чехословакии, то есть, сделала то же самое.

Путин настаивает, что Советские войска вошли в Польшу согласно этим договоренностям, но это произошло после того, как польское правительство потеряло контроль над своими вооруженными силами и территорией страны.

Ранее УНИАН сообщал, как Путин оценил возможность проведения следующей встречи в «нормандском формате» в апреле.