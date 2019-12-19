"Донбасс порожняк не гонит": Путин поговоркой отвертелся от вопроса о войне на Донбассе

Путин сегодня дает большую пресс-конференцию.

Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос о самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР", вспомнил популярную на Донбассе поговорку.

Об этом сообщает "Газета.ру".

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"Известная фраза - "Донбасс порожняк не гонит". Она, конечно, такая хулиганская, но она в душе у людей есть. Там гордые люди живут. Поэтому вряд ли удастся решить проблему какими бы то ни было силовыми решениями», - сказал Путин.

Он также заявил, что проблема Донбасса - это отсутствие желания решать проблемы в тесной связи с людьми, а не силовым способом.

"Донбасс порожняк не гонит" - это распространенная на Донбассе поговорка, которая известна с 40-50-х годов 20-го века. Буквально это означает, что из Донбасса вагоны без угля (порожняк) не приходят.