Число довольных работой Зеленского украинцев резко выросло - опрос (инфографика)

Треть опрошенных украинцев считают, что по итогам года в действиях президента Зеленского было больше успехов, чем неудач.

За последние две недели уровень удовлетворенности работой президента Украины Владимира Зеленского вырос с 53 до 62%.

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При этом уровень недовольства уменьшился с 33 до 25%. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг" в течение 13-17 декабря 2019 года.

Кроме того, треть опрошенных украинцев считают, что по итогам года в действиях президента Зеленского было больше успехов, чем неудач.

41% сказали, что в действиях главы государства успехов и поражений было поровну. Лишь 14% отметили, что в его работе преобладали неудачи. Последний тезис больше всего поддерживают избиратели "Европейской солидарности".

Аудитория: население Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,0%.