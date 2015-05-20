Порошенко: силы АТО соблюдали все гуманитарные требования при задержании российских спецназовцев

Президент Украины Петр Порошенко утверждает, что украинские военнослужащие соблюдали все гуманитарные требования при задержании российских спецназовцев на Донбассе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал под время совместного брифинга с президентом Словацкой Республики Андреем Киской в Киеве.

"Очередное подтверждение российской агрессии было продемонстрировано на днях, когда украинские военные взяли российских спецназовцев, представителей регулярных войск РФ, продемонстрировали их всему миру. Украинские военные соблюдали все гуманитарные требования, обеспечив надлежащее качество медицинской помощи, доступ Международного Комитета Красного Креста, международных организаций, ОБСЕ, показав неопровержимые доказательства присутствия вооруженных сил РФ на нашей территории и неопровержимые доказательства российской агрессии против Украины", - сказал Порошенко.

Как сообщал УНИАН, 16 мая силы АТО взяли в плен в Луганской области двух российских военнослужащих - Александра Александрова и Евгения Ерофеева.

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18 мая председатель СБУ Валентин Наливайченко заявил, что задержанные под городом Счастье двое российских военнослужащих будут привлечены к уголовной ответственности за участие в террористической организации.

Тем временем в Кремле отказались от захваченных в плен на Донбассе российских военнослужащих. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вновь повторил официальную позицию Москвы, что никаких российских военных на Донбассе нет.