Зеленский: на Донбассе уже есть "живая стена", но еще 5 лет терять украинцев мы не собираемся

По словам Зеленского, в случае отгораживания стеной от Донбасса, Украина должна создать все условия для украинцев, которые находятся на временно оккупированных территориях, чтобы они приехали на территории свободной Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если на Донбассе построят стену, то это будет «другое государство», которую Украина никогда не признает.

Об этом он сообщил во время ток-шоу «Право на власть» на телеканале «1+1».

Читайте такжеЗеленский: ВСУ есть и будут гарантом результативности всех дипломатических переговоров

Зеленский напомнил, что на заседании СНБО были утверждены 5 планов реинтеграции Донбасса и возвращения наших территорий. «Один из этих планов – «План Б», как вы сказали («строительство стены – УНИАН), для меня это не «план Б», это «план последняя буква», это последний план. Я пока что очень не хотел бы, чтобы мы применили этот план, потому что эта стена, она уже есть. То есть решать нужно, как вернуть людей, вернуть их ментальность, их разум, их понимание того, что они украинцы. У нас сейчас «живая стена» - гибнут люди, поэтому для меня лично это не вариант, но, к сожалению, мы должны двигаться...5 лет ждать и терять наших украинцев мы точно не собираемся», - подчеркнул он.

«Если стена – то это другое государство, которое мы никогда не признаем. Если будет стена, то нам нужно создать все условия для украинцев, которые находятся на временно оккупированных территориях, чувствуют себя действительно украинцами, чтобы они приехали к нам, потому что за стеной тогда будет другая местность, где будут только боевики», - подчеркнул он.

Как известно, ранее помощник президента Украины Андрей Ермак сообщал, что в случае провала переговоров с Россией Украина "построит стену и будет жить дальше".