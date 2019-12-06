"Стена" на Донбассе: в "Слуге народа" назвали такой сценарий метафорическим

Как отметил нардеп Арахамия, это худший сценарий из тех, которые рассматриваются.

Председатель фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия заявил, что заявление помощника президента Украины Андрея Ермака о строительстве стены на Донбассе было «метафорическим высказыванием».

Читайте такжеВ России отреагировали на слова помощника Зеленского в стене в ОРДЛООб этом он заявил в кулуарах парламента, общаясь с журналистами.

«Это метафорическое слово «стена». У нас уже строили наши предшественники стену, которую никто не может увидеть, за много средств. Это метафорическое высказывание. Но это худший сценарий из тех, которые рассматриваются. Просто надо понимать, что мы все сценарии (рассматриваем – ред.)... Сценариев самих 8-10, но их комбинации за сотню переваливают. И я много раз говорил, что президент, когда готовится сейчас к «нормандской встрече», то он рассматривает с рабочей группой с представителями сектора безопасности, дипломатами, учеными все сценарии, которые возможны», – отметил Арахамия.

По его словам, главы парламентских фракций встречались с Ермаком и министром иностранных дел Вадимом Пристайко и обсудили базовые сценарии относительно Донбасса.

«Мое личное видение, что мы найдем какой-то более эффективный путь к миру», – добавил Арахамия.

Ранее УНИАН сообщал, как Ермак заявил, что если Россия не будет способствовать немедленному прекращению огня на Донбассе и обмену военнопленными, Украина «построит стену и будет жить дальше».