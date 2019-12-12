Следствие не исключает причастности России к убийству Шеремета - Аваков

Шеремет писал книгу вместе с Немцовым и издавал материалы, изобличающие российскую власть.

Следствие не исключает причастности России к убийству журналиста Павла Шеремета.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, отвечая на вопрос о версии убийства Шеремета с целью дестабилизации ситуации в Украине с причастностью к этому России.

Читайте такжеПолиция: Шеремет был довольно известной личностью, чтобы его убийство привело к дестабилизации ситуации в Украине

"У этой версии есть несколько подверсий. В частности, Шеремет писал книгу с (Борисом) Немцовым, издавал материалы, изобличающие нынешний режим в соседнем государстве, поэтому это тоже является версией, и это тоже рассматривается", - сказал он.

Первый заместитель начальника Национальной полиции Евгений Коваль отметил, что сейчас основная версия следствия - дестабилизация ситуации в государстве путем убийства известного лица, однако следствие рассматривает и другие версии преступления.

Как сообщал УНИАН, Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля.

Полиция квалифицировала преступление по п. 5 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц).

Сегодня, 12 декабря, следствие заявило, что в причастности к убийству Шеремета подозревает пять человек - Андрея Антоненко, Юлию Кузьменко (псевдоним "Лиса"), Яну Дугарь и супругов Инну ("Пума") и Владислава ("Буча") Грищенко.