ВС РФ в Крыму готовятся к захвату территорий на материке – экс-представитель президента в АРК

Наличие железнодорожного сообщения с Крымом означает, что российские группировки на полуострове готовится к рывку на север, для захвата территорий, подконтрольных Украине, заявил бывший представитель президента в АРК.

Юрист-международник, экс-представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Борис Бабин указал на признак подготовки к наступлению российских оккупационных войск на юге материковой Украины.

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"Наличие железнодорожного сообщения с Крымом означает, что группировка в Крыму готовится для рывка на север, для захвата территорий, подконтрольных Украине", – сказал он «Обозревателю».

По мнению дипломата, "оккупанты для того и строят железнодорожную ветку Крымского моста – чтобы на юге Украины иметь не просто плацдарм агрессии, а плацдарм агрессии, который они смогут полностью обеспечивать железнодорожным транспортом, то есть наращивать группировки, поставлять вооружение и боеприпасы, горюче-смазочные материалы, военную технику".

По оценкам Бабина, "опасность такого сценария катастрофическая", поскольку "железнодорожную ветку Крымского моста сооружали исключительно для решения военных задач".

В этом контексте он назвал еще одно военное задание, которое агрессор решает путем организации железнодорожного сообщения с оккупированным Крымом. Оно связано с наличием на полуострове ядерного оружия.

"В связи с российскими военными алгоритмами, ядерные объекты обеспечиваются железнодорожным транспортом. Автотранспортом или авиацией – в крайнем случае. Им нужна железнодорожная ветка к месту, в котором хранятся боеголовки", – сказал он.

Напомним, 4 декабря Российская Федерация запустила первые тестовые поезда на Крымском мосту. Поезда курсировали без пассажиров. Ранее постоянный представитель президента Украины в АР Крым Антон Кориневич заявил, что Украина жестко отреагирует на открытие железнодорожного движения по Крымскому мосту.