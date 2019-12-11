Сурков отреагировал на слова Авакова о "брошенных бумагах" на нормандской встрече

Слова украинского министра помощник Путина назвал фантазией.

Помощник президента России Владислав Сурков прокомментировал слова министра внутренних дел Украины Арсена Авакова о поведении во время "нормандской встречи" в Париже 9 декабря.

Об этом сообщают российские СМИ.

Сурков опроверг заявление украинского министра, заявив, что сказанного Аваковым на переговорах не происходило.

"Переговоры в Париже в понедельник не были ни особенно трудными, ни эмоционально заряженными. Скорее, долгими. Что касается фантазий Авакова, то наилучшим комментарием к ним служат его собственные слова. В том же интервью, где он дает характеристики участникам российской делегации, он сообщает важные сведения и о себе самом. Он говорит, что его - цитирую - "близко не подпустили" к переговорам", - заявил он.

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Как сообщал УНИАН, Аваков заявил, что во время нормандского саммита в Париже у помощника президента РФ Владислава Суркова сдали нервы. "У господина Суркова сдали нервы, он там бумаги бросил на стол и кричал: „Мы так не договаривались“. Они предложили разводить и дальше войска", - рассказал глава МВД.