Разбрасывал бумаги и кричал: Аваков рассказал, как у Суркова в Париже сдали нервы

По словам Авакова, представитель Кремля вел себя эмоционально и некомпетентно при обсуждении разведения сил и вопроса возвращения контроля над границей.

Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что во время нормандского саммита в Париже у помощника президента РФ Владислава Суркова сдали нервы.

По словам Авакова, представитель Кремля вел себя эмоционально и некомпетентно при обсуждении разведения сил и вопроса возвращения контроля над границей.

«У господина Суркова сдали нервы, он там бумаги бросил на стол и кричал: „Мы так не договаривались“. Они предложили разводить и дальше войска. Куда разводить? В Марьинке? Где каждый метр полит кровью. И отвод означает сдачу наших позиций на километры. Или в Широкино, где мы стали так, чтобы Мариуполь обезопасить? Это ерунда », — цитирует Авакова пресс-служба МВД.

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Министр добавил, что во время переговоров в Париже, международные партнеры, в частности, Ангела Меркель, с пониманием отнеслись к ситуации в Украине и готовы в дальнейшем поддерживать официальный Киев.

Как сообщал УНИАН, лидеры стран «нормандского формата» поддержали договоренность в рамках ТКГ о разведении сил и средств в этих дополнительных трех точках, оно должно состояться до конца марта 2020 года. При этом не уточняется, о каких именно участках на Донбассе идет речь.