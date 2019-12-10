Зеленский предлагает создать отдельную подгруппу в ТКГ для переговоров по границе

Президент во время встречи в «нормандском формате» настаивал на том, чтобы этап по восстановлению Украиной контроля над границей на Донбассе закончился до выборов в регионе.

Президент Украины Владимир Зеленский предложил создать в рамках Трехсторонней контактной группы в Минске подгруппу по восстановлению Украиной контроля над границей на Донбассе.

Об этом он сообщил во время пресс-подхода к журналистам в Париже.

Читайте также"Донбасс и Крым – это Украина": Зеленский в присутствии Путина очертил "красные линии", которые никогда не пересечет

«Есть пару идей. Я начал их обсуждать – я предложил создать подгруппу в Минске, которая будет заниматься исключительно вопросом поэтапного (восстановление – УНИАН) контроля над украинской границей», - заявил президент Украины.

Зеленский отметил, что во время встречи в «нормандском формате» предложил, чтобы этап по восстановлению Украиной контроля над границей на Донбассе закончился до выборов на Донбассе. «У президента РФ позиция с Минском согласованная... к сожалению, это самая сложная ситуация и самый главный проигрыш для Украины в Минске – это граница, то, что было подписано (по Минским соглашениям, восстановление полного контроля над государственной границей со стороны правительства Украины во всей зоне конфликта, которое должно начаться в первый день после местных выборов и завершиться после всеобъемлющего политического урегулирования – УНИАН). Но есть разные аргументы, то есть я не вижу проблем в «формуле Штайнмайера» и ее не было в «Минске». То есть компромисс за компромиссом. Мне кажется, что так справедливо. У него другое видение. Мы его обсудили», - добавил президент.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский считает целесообразным, чтобы внутренние переселенцы с Донбасса могли также присоединиться к переговорам Трехсторонней контактной группы в Минске.