На Хмельнитчине насчитали более 70 памятников коммунистическим вождям

На территории Хмельницкой области на государственном учете состоит 74 памятника монументального искусства местного значения, которые необходимо демонтировать в соответствии с Законом “Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрещении пропаганды их символики”.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Хмельницкой облгосадминистрации.

В частности, это 57 памятников Владимиру Ленину, по три – Сергею Кирову, Карлу Марксу, Владимиру Затонскому, по два – Василию Чапаеву, Григорию Котовскому, Николаю Щорсу, по одному – Михаилу Фрунзе и Якову Свердлову.

В облгосадминистрации рассмотрели учетную документацию этих объектов и решили направить ходатайство в Министерство культуры Украины, чтобы исключить вышеперечисленные памятники из перечня памятников монументального искусства местного значения.

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Также на территории Хмельницкой области имеют памятнико-охранный статус как памятники истории около 40 зданий, которые увековечивают события и личности советских партийных и государственных деятелей.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины 9 апреля приняла Закон “Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрещении пропаганды их символики”.

Законом запрещается публичное использование и пропаганда символики таких режимов, устанавливается обязанность переименовать населенные пункты, учреждения, организации, торговые марки и т. п.

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Среди прочего, в соответствии с законом, областным, Киевской и Севастопольской городским, районным государственным администрациям, Совету министров Верховной Рады АР Крым, органам местного самоуправления в 6-месячный срок со дня вступления в силу данного закона в установленном порядке необходимо осуществить демонтаж памятников, памятных знаков, посвященных лицам, причастным к организации и совершению Голодомора 1932-33 годов в Украине и политических репрессий, лицам, которые занимали руководящие должности в Компартии, высших органах власти и управления СССР, РСФСР, других советских республик (за исключением лиц, деятельность которых была в значительной мере связана с развитием украинской науки и культуры), работникам советских органов госбезопасности, событиям, связанным с деятельностью Компартии, установлением советской власти на территории Украины или в отдельных административно-территориальных единицах, борьбе против участников движения за независимость Украины в XX веке.