Только в СБУ подлежат рассекречиванию 800 тыс. дел КГБ - Вятрович

Об этом в комментарии LB.ua сообщил глава Национального института национальной памяти Владимир Вятрович.

"Закон предусматривает длительную процедуру создания Отраслевого государственного архива Института национальной памяти. В его распоряжении будут материалы СБУ, МВД и внешней разведки с 1917 по 1991 год. Но, отмечу, речь идет о материалах, которые не касаются государственных органов", - заявил он.

Глава Института национальной памяти также сообщил, что в течении года жертвы репрессий могут запретить доступ к документам, которые касаются непосредственно их. "Закон предусматривает год переходного периода, чтобы жертвы тоталитарного режима воспользовались своим правом написать заявление и запретить доступ к материалам дела", - объяснил историк.

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В то же время Вятрович не смог спрогнозировать, сколько времени понадобится для создания архива. "Трудно сказать однозначно, потому что мы еще не знаем количества документов. После вступления закона в силу будем изучать этот вопрос. Надо было принять этот закон, чтобы выделить на юридическом уровне эти документы по общему объему", - добавил он.

Хотя историк уточняет, что во время его работы директором архива в СБУ в 2008 году количество таких документов приближалось к 800 тыс. "Думаю, в МВД таких дел намного больше - где-то около миллиона", - допустил он.

Вятрович отметил также, что рассекречивание подобных архивов в 1990-2000 годах произошло в 12 странах. "Объем работы очень большой, но нас вдохновляет, что такого рода операции были успешно проведены в Польше, Чехии, Словакии, Румынии и так далее", - сказал историк.