Международная группа ученых просит Гройсмана и Порошенко не подписывать законы о декоммунизации

Текст письма опубликован на сайте журнала "Критика".

"Мы, подписавшиеся под этим письмом, призываем вас не подписывать законопроекты (N2538-1 и N2558), принятые Верховной Радой 9 апреля 2015 года. Как ученые и эксперты, которые посвятили много времени восстановлению в Украине свободы, мы воспринимаем эти законы с глубокой озабоченностью. Их содержание и дух противоречат одному из основополагающих политических прав - праву на свободу слова. Их принятие поднимет ряд вопросов относительно соблюдения Украиной принципов Совета Европы, ОБСЕ и ряда договоренностей и договоров, ратифицированных Украиной после обретения независимости в 1991 году. Законы негативно повлияют на имидж и репутацию Украины в Европе и Северной Америке. И не в последнюю очередь, эти законы усилят позиции тех, кто хочет ослабить и разделить Украину", - говорится в письме.

Читайте такжеСаакашвили подчеркнул, что декоммунизация Украины должно проходить со всесторонними реформами"За последние 15 лет путинская Россия вложила много ресурсов в политизацию истории. Если Украина пойдет тем же путем, пусть частично и осторожно, это может привести к разрушительным последствиям", - утверждают авторы.

Письмо подписали 63 ученых и эксперта из разных стран мира.

Полный перевод письма на украинском

Ранее, в феврале 2014 года, группа исследователей, изучающих явления национализма, ультраправых движений и ксенофобии в Украине, среди которых были и подписанты данного письма, предостерегли от кремлевского отождествления Евромайдана с фашизмом.