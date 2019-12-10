Зеленский о выборах на Донбассе: сначала Украина должна получить контроль над границей с РФ

Президент отметил, что аргументированно говорит по данному вопросу.

Президент Владимир Зеленский заявляет, что Украина должна получить контроль над границей с Россией перед местными выборами на Донбассе.

Об этом глава государства сказал на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Российской Федерации Владимиром Путиным по результатам саммита в «нормандском формате» в Париже.

Читайте также"Донбасс и Крым – это Украина": Зеленский в присутствии Путина очертил "красные линии", которые никогда не пересечет

«У нас с президентом РФ, говорю откровенно, наверно, совершенно разный взгляд по поводу передачи границы и когда это возможно. И, действительно, я могу открыто об этом говорить, президент РФ ... он говорит, что в Минске то, что наш бывший президент Петр Алексеевич (Порошенко) подписывал, передача границы - после выборов. Я, естественно, поднимаю вопрос о том, чтобы передача границы была до проведения местных выборов», - сказал Зеленский.

Он отметил, что аргументированно говорит по данному вопросу.

«Сейчас у нас разные взгляды, но я думаю, что не случайно мы говорим о встрече за несколько месяцев, и не случайно у нас встреча четырех лидеров», - подчеркнул Зеленский.

«Мы обязаны найти выход (по этому вопросу - УНИАН), иначе не сдвинемся далеко», - добавил президент.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский на переговорах в "нормандском формате" в Париже предложил создать в рамках Трехсторонней контактной группы в Минске подгруппу по восстановлению Украиной контроля над границей на Донбассе.