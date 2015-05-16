Русские все знают

В Украине очень часто можно услышать мнение о необходимости открыть глаза россиянам о действии их властей в Украине. О прямом вооруженном вторжении регулярной армии РФ, отправке российских так называемых добровольцев на Донбасс во славу и спасение «русского мира», о безлимитных поставках танков, «Градов» и боеприпасов к ним. Мол, русских обманывают, они попали под каток пропаганды и у них нет возможности увидеть альтернативную точку зрения.

Не хочу никого расстраивать – но это бесполезное занятие. На любой аргумент, взывание к разуму вам очень аккуратно или эмоционально (в зависимости от уровня воспитанности визави) расскажут про нацистов/фашистов в Украине, причем под эту категорию попадает любой украинец, готовый отстаивать свою страну. Можно будет долго спорить об ущемлении прав русскоязычных в Украине, причем дискуссия будет исключительно на русском.

Не стоит думать, что россияне глупы или чего не понимают из-за влияния телевизора. Это абсолютно не так. Подавляющее большинство граждан России прекрасно осознают факт вторжения в Украину и … поддерживает это. Правда, далеко не у всех хватает смелости признаться в этом (хотя бы самим себе). Кто-то говорит, что этого не может быть «ведь мы братские народы», кто-то говорит, что они же там «не официально», кто-то твердит о бесстрашных «ополченцах-добровольцах». Только предпочитают не учитывать один момент: гражданин РФ в таком качестве на Донбассе стреляет и убивает не хуже чем российский военнослужащий. Кто-то считает, что его это напрямую не касается, и можно просто фантазировать о победоносной войне против США в Украине. Верить в это просто – по ТВ не показывают сюжеты о погибших в Украине гражданах РФ, к ним есть интерес только пока они браво рассказывают на камеру о преступлениях «хунты» и могут нажимать на спусковой крючок.

В РФ невозможно узнать о количестве погибших российских "добровольцев" в Украине, не говоря уже о военных. Такой вопрос всегда натыкается на ответ «мы обеспокоены чудовищной ситуацией с правами человека в Украине».

К сожалению ни один документ по образцу доклада «Путин.Война», задуманный Борисом Немцовым и опубликованным его друзьями и сторонниками, не изменит ситуацию. Русские будут делать вид, что они ни причем, и рассказывать про «гражданскую войну» в Украине.

Ситуацию может изменить только соответствующие заявление президента РФ, как уже было однажды. Сначала Путин рассказывал про «силы самообороны» в Крыму, а потом признал факт вторжения регулярной армии. И сотни говорящих голов в российском телевизоре нашли массу аргументов и доводов объяснить и пояснять, почему именно так надо было сделать. С Донбассом точно такая же история - все кто с пеной у рта доказывает, что российских войск нет, будут утверждать с точностью до наоборот в случае изменения позиции в главной кремлевской башне.

Роман Цимбалюк