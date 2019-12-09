Нормандская встреча в Париже продолжается, участники согласовывают пункты коммюнике

По словам заместителя руководителя ОП, участники встречи «проходятся» по каждому пункту коммюнике, которое будет опубликовано по результатам саммита.

Участники «нормандского формата» согласовывают пункты совместного коммюнике, встреча лидеров Украины, Германии, Франции и РФ продлится еще несколько часов.

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Об этом журналистам в Париже сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

По его словам, участники встречи «проходятся» по каждому пункту коммюнике и «живо обсуждают каждый пункт и доходят до какого-то финального проекта этого коммюнике, которое будет подписано».

«Я думаю, что это будет продолжаться еще несколько часов», - подчеркнул он.

При этом Тимошенко не раскрыл подробности переговоров. «Я не могу сказать вам о чем конкретно говорят. Потому что это закрытые переговоры в «нормандском формате» и как только будет подготовлен финальный проект коммюнике четыре лидера выйдут к представителям СМИ и прокомментируют то, до чего они договорились», – добавил он.

Как сообщал УНИАН, сегодня, примерно в 18.30 в Париже началась встреча лидеров стран-участниц «нормандского формата» - президента Украины Владимира Зеленского, президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Российской Федерации Владимира Путина.

Лидеры четырех стран сели за круглый стол. Президенты Украины и РФ расположились друг напротив друга. По левую руку от Зеленского сел Макрон, по праву – Меркель.

Перед началом четырехстороннего саммита президент Украины провел отдельные двусторонние встречи с лидерами Франции и Германии.

По предварительному графику, встреча в «нормандском формате» должна была начаться в 17.00 (по киевскому времени), однако ее начало было перенесено почти на полтора часа.

Как сообщили УНИАН в Офисе главы Украинского государства, главный вопрос повестки дня – обсуждение дальнейших шагов и сроков установления мира на Донбассе.

Ожидается, что после завершения саммита будет подготовлено коммюнике. Кроме того, Зеленский примет участие в совместной пресс-конференции с лидерами Франции, Германии и России, запланированной по результатам встречи.

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