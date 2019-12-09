Путин прибыл в Елисейский дворец для встречи в "нормандском формате" (фото, видео)

Сегодня президенты России и Украины должны провести отдельную встречу.

Президент РФ Владимир Путин приехал в Елисейский дворец, где очень скоро начнется саммит "нормандской четверки".

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Во внутреннем дворике Елисейского дворца глава российского государства прошел вдоль строя почетного караула. Как можно увидеть на опубликованных в сети видео, на крыльце Путина встретил президент Франции Эммануэль Макрон.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 9 декабря, в Париже президент Украины Владимир Зеленский, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель и президент РФ Владимир Путин проведут встречу в «нормандском формате» по урегулированию ситуации на Донбассе.

Зеленский на переговорах намерен в первую очередь поднять вопросы возвращения пленных, прекращения огня и вывода бандформирований с территории Донбасса.

Также президенты России и Украины проведут отдельную встречу.

Видео: Life

Видео: 112 Украина