В Офисе президента подтвердили встречу Зеленского с Путиным

Встреча состоится после саммита «нормандской четверки» в Париже.

В Офисе президента подтвердили встречу президента Украины Владимира Зеленского с президентом России Владимиром Путиным после встречи лидеров «нормандского формата».

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Об этом в Париже журналистам сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

«Сначала Зеленский проведет две двусторонние встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Ангелой Меркель и дальше уже будет их встреча в «нормандском формате» четырех лидеров. После встречи в «нормандском формате» состоится двусторонняя встреча президента Украины с президентом РФ Владимиром Путиным», - отметил он.

Как сообщалось, 9 декабря в Париже состоится встреча в «нормандском формате» по урегулированию ситуации на Донбассе. Лидеры Украины, Германии, Франции и России впервые за последние три года встретятся за столом переговоров с целью сдвинуть с места выполнение Минских договоренностей.

Кроме того, в Париже запланирована двусторонняя встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным.