Зеленский в ООС: армия готова к любому развитию ситуации на Донбассе

Президент заявляет, что после установления желанного мира на Донбассе никто в украинской власти не забудет о дальнейшем развитии крепкого и боеспособного украинского войска.

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что украинская армия готова к любому развитию ситуации на Донбассе.

Об этом глава государства сказал во время встречи с военнослужащими в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе.

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«Я убедился в высокой боевой готовности наших подразделений к любому развитию ситуации», - сказал президент.

При этом Зеленский добавил, что после установления желанного мира на Донбассе никто в украинской власти не забудет о дальнейшем развитии крепкого и боеспособного украинского войска.

6 декабря президент Владимир Зеленский прибыл в зону проведения операции Объединенных сил на Донбассе лично поздравить бойцов с Днем Вооруженных сил Украины.

Ранее Зеленский обещал военным, что после достижения долгожданного мира мощное украинское войско останется приоритетом государства.