Меркель перед саммитом в Париже поговорит с Зеленским и Путиным

Встреча в «нормандском формате» запланирована на 9 декабря в столице Франции Париже. Последний раз такие переговоры проходили в октябре 2016 года.

Канцлер Германии Ангела Меркель планирует провести двусторонние встречи с президентами Украины и России в рамках «нормандского саммита».

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на заявление заместителя пресс-секретаря немецкого правительства Ульрике Деммер.

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Встречи с Зеленским и Путиным запланированы на 15.00 часов 9 декабря. Отмечается, что сначала Меркель поговорит с Путиным, потом – с Зеленским. После разговоров состоится совместная рабочая сессия с участием четырех лидеров.

Встреча в «нормандском формате» запланирована на 9 декабря в столице Франции Париже. Последний раз такие переговоры проходили в октябре 2016 года.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что лидеры стран «нормандской четверки» обсудят возвращение пленных, прекращение огня, контроль над украинско-российской границей и выборы на Донбассе.