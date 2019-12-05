"Прикрыл руку газетой": в Раде заметили нового кнопкодава (видео)
В Верховной Раде девятого созыва зафиксировали очередной случай кнопкодавства - со стороны закарпатского мажоритарщика Роберта Горвата.
Об этом сообщают активисты движения "Чесно".
Как отмечается, для Горвата подобный случай - не первый. На неперсональном голосовании его несколько раз ловили в Раде прошлого созыва. В этот раз на заседании 4 декабря он нажал на две кнопки "воздержался" - за себя и своего соседа. Во втором случае свою правую руку, которую протянул к чужому пульту, он прикрыл газетой. Это произошло во время рассмотрения поправок к законопроекту о предоставлении статуса и соцгарантий добровольцам.
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Судя по схеме рассадки депутатов, Горват кнопкодавил за другого закарпатского внефракционного мажоритарщика - Валерия Лунченко. Согласно результатам голосования по поправке №20, и Горват, и Лунченко воздержались.
Как сообщал УНИАН, на днях нардепа из ОПЗЖ поймали на рекордном кнопкодавстве.